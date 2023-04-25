Bakan Kurum'dan Gaziantep Nurdağı'ndaki köy evlerine ilişkin paylaşım:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen köy evlerine ilişkin, "Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Hep böyle güvenle sağlıkla oturun." ifadesini kullandı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde teslim edilen akıllı köy evlerinin yapımına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Hep böyle güvenle sağlıkla oturun." ifadelerine yer veren Kurum, tamamlanan köy evlerinin görüntülerini de paylaştı.

- Köy evleri eşyalı teslim edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından kalıcı konut ve köy evlerinin yapım süreci eş zamanlı yürütülürken, köy evleri, depremden 76 gün sonra teslim edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde teslim edilen akıllı köy evleri tek katlı, yöresel mimariye uygun ve 3+1 olarak inşa edildi.

Depremzede ailelere köy evleri eşyalı teslim edilirken, köyde konutların yanı sıra köy konağı, cami ve ahırlar da yer aldı.

Bayramın ikinci günü evlerini teslim alan depremzedeler, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanı'mız 'üç ay içerisinde yaparım' diyordu. 45 günde yaptı, bize teslim etti. İstediğimiz bir ev oldu, hayalimdeki buydu. Umduğumuzdan çok çok üstün oldu. Beğenmediğim bir yer yok. Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Çok sevindik. Evimiz oldu, yuvamız oldu. Burada her şey var, dört dörtlük. Çifte bayram yaşadık."