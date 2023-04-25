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Döviz varlıklarını kur korumalı mevduata dönüştüren mükelleflere vergi istisnası

Mart sonu itibarıyla bilançolarda yer alan döviz varlıklarını kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına dönüştüren mükelleflere vergi istisnası getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 11:51, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 11:52
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Döviz varlıklarını kur korumalı mevduata dönüştüren mükelleflere vergi istisnası

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp, en az 3 ay vadeli bu hesaplarda değerlendiren kurumların, buradan elde ettikleri kazançlarının da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

Düzenleme, kur korumalı hesaplardan elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesini kapsıyor.

- Daha önce de bazı istisnalar getirilmişti

Söz konusu istisnalar için daha önce de çeşitli düzenlemeler uygulamaya alınmıştı.

Bu kapsamda, yasal düzenlemeyle kurumların 30 Mart 2022 bilançolarında yer alan döviz varlıklarının kur korumalı hesaplarda değerlendirmesi durumunda istisnadan yararlanabilme imkanı sağlanmıştı.

Bu düzenlemenin devamında Cumhurbaşkanı kararlarıyla 30 Haziran 2022, 30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de istisna getirilmişti.

Ayrıca, yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih de 31 Aralık 2023'e uzatılmıştı.

Bu tarihe kadar olan her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla bilançolardaki dövizler için de kur korumalı hesaplara yönelik sağlanan istisnadan yararlandırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmişti.

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