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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan esnaf, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 12:12, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 12:13
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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

Şüpheli olay sonrası, 20 AAZ 544 otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki incelemede 7 boş kovan tespit edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra 2711 Sokak'ta yakaladı.

Söz konusu araçtaki incelemede suç aleti tabanca da ele geçirildi.

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