Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

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