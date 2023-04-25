FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapis istemi

AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!..
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!..
Sponsorlu İçerik
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
Otomotivde kur zamları kapıda!
Otomotivde kur zamları kapıda!
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 12:13, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 12:14
Yazdır
FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapis istemi

Savcılıkça, adli kontrol tedbiri uygulanan A.S. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık C.F, "Sanığı örgütsel faaliyetleri nedeniyle tanıyorum. Kendisi örgüt içinde 'Halit' kod adını kullanıyordu. Ayrıca lise son sınıfta bizimle ilgileniyordu. A.S. bizi asker olmamız konusunda yönlendiren ve harp okuluna hazırlayan örgüt üyesiydi. Kendisi örgütsel sohbet toplantılarına da katılıyordu." beyanında bulundu.

Sanığın FETÖ'ye ait hücre evlerinde kaldığı, kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği, 2012-2013 yıllarında örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği ve FETÖ içinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın örgüt içinde "ev abisi", "öğrenci mesulü", ve en son "askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı, FETÖ'ye ait evlerin ziyaretini yaparak örgüt içi bağlılığın devamını sağladığı, örgütsel ideolojik eğitim verdiği, örgüt üyesi askeri öğrencilere FETÖ elebaşının videolarını izlettirdiği, hakkında somut tutarlı teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca iddianamede, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarını organize ettiği de dikkate alınarak sanık A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden sanık A.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber