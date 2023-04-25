'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün 3 bin 500 engelli vatandaşımızın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atamalarını gerçekleştirmek üzere buradayız. Bu atamayla birlikte son 10 yılda eğitim-öğretim camiamıza katılan engelli öğretmen sayımız yaklaşık 11 bin 500'ü buluyor. Engelli atamamızın hak sahibi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi. MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayımız da 1 milyonu geçti. Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması, önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirdiğimizin en önemli göstergelerinden biridir.

Eğitim altyapımızı bütçesiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu anlamda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek de hamdolsun bize nasip oldu.