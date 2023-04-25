Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.

Sonuçlar için Tıklayınız.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

ASKERLİK SEVK BELGESİ 10 GÜN ÖNCESİNDEN ALINABİLECEK

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.