Bakan Özer: Başvuran tüm engelli öğretmenlerimizi atayacağız

Bakan Özer: "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız"

"Başvuran 4 bin 300 öğretmenin tamamının ataması yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı. Salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç yaşadı.

Erdoğan, bu sırada başvuruda bulunan tüm engelli öğretmenlerin atamasının yapılmasına karar verdi. Bakan Özer müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Engelli öğretmen atamasına 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm öğretmenlerimizi de atayacağız."

Atanan adayların bazılarını sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla sohbet etti.