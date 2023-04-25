Engelli öğretmen adayına: Engelliye benzemiyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen ataması töreninde sahneye çağırdığı bir engelli öğretmen adayına, "Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin" dedi. Erdoğan, bir görme engelliye de atanıp atanamadığını sordu. Görme engelli aday, "Göremediğim için bilemiyorum" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından engelli öğretmen adaylarını sahneye çağırdı. Erdoğan, sahneye çağırdığı bir engelli öğretmen adayına, "Ama sen pek engelliye benzemiyorsun Engelli misin?" dedi.

Erdoğan, ardından sahneye çağırdığı adaylar ile atamanın gerçekleşmesi için sahnedeki butona bastı.

Atamaların ekran yazılı olarak aktığı sırada Erdoğan, sahnedeki görme engelli adayada atanıp atanamadığını sordu. Aday, "Göremediğim için bilemiyorum" dedi.