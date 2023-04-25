Diyarbakır'da HDP önünde eylemlerini sürdüren annelerden terör operasyonuna destek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen ve 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıranların da gözaltına alındığı operasyonların devam etmesini istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1331'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Esmer Koç, Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler arasında çocuklarını dağa götürenlerin olmasının bir nebze de olsa acılarını dindirdiğini söyledi.

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Polis ekiplerimiz operasyon yapmış. İçimiz biraz rahatladı. Ben buradan devletime sesleniyorum. Bu çocukları kaçıran hiç kimseyi evde bırakmayın yakalayın, cezaevine götürün hak ettiği cezayı çeksin. HDP, PKK çocuklarımızı kaçırıyor. Kimsenin çocuklarını dağa götürmesinler. Bu operasyonların devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımızı kaçıranların yakalanmasını istiyoruz. Cezaevine götürülmesini istiyoruz, artık yeter."

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çocuklarını dağa götürmeye teşvik eden zanlıların da gözaltına alındığını öğrendiklerini dile getirdi.

"Çocuklarımızı kandırıp dağa götürenler yakalanmış. Bir nebzede olsa içimizdeki ateşe su serpildi." diyen Üçdağ, "Artık çocukları kandırmasınlar. Yakalandılar. En azından bir umudumuz daha var. Sağ olsun polisimizden, askerimizden bu operasyonu gerçekleştirdikleri için Allah razı olsun. Hepsini yakalasınlar" ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan için bekleyişini sürdüren Süleyman Aydın ise "İnşallah terörle mücadele sonuna kadar devam edecek. Evlatlarımızın ahını inşallah yerde bırakmayacaklar. Terör örgütü mensuplarının en ağır ceza ile cezalandırılacaklarını diliyoruz. Devletimiz gerekeni bunlara yapacaktır." diye konuştu.