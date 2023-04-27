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Belediye zabıta memurları fiili hizmet süresi zammından yararlanabilir mi?

Belediye zabıta memurları fiili hizmet süresi zammından yararlanabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 14:00, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 13:44
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Belediye zabıta memurları fiili hizmet süresi zammından yararlanabilir mi?

Fiili hizmet süresi zammının özünde çalışanların korunması vardır

Fiili hizmet süresi zammı kavramının özünde, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıların korunması düşüncesi vardır. Bu sayede hem ağır ve yıpratıcı işlerin olumsuz etkileri azaltılmakta, hem de bu tür işler cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı prim gün sayısına ve emeklilik yaş hadlerine katkısı vardır

Fiili hizmet süresi zammı ile bu tür işlerde çalışan sigortalılara, kanunda öngörülmüş olan ek prim ödeme gün sayısı ilave edilmek suretiyle bu eklenen sürelerin belli şartlar altında emeklilik yaş hadlerinden indirilerek diğer sigortalılara nazaran avantaj sağlanarak erken emeklilik imkanı oluşturulmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı neyi ifade eder?

Yıpranma payı olarak bilinen "fiili hizmet süresi zammı"; 4/a (SSK) ila 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen (kapsamdaki işler ve işyerleri sayısı 20'dir) işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayılarını ifade eder.

Belediye zabıta memurları fiili hizmet süresi zammı kapsamında mı?

5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde "belediye zabıta memuru" fiili hizmet süresi zammı kapsamında sayılan işler ve işyerleri arasında yer almadığından söz konusu fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanamamaktadır.

Belediye zabıta memurları fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalı

Belediye zabıtalarının üstlendiği görev ve yetkiler, çalışma durumları, aldıkları riskler ve sorumluluklara bakıldığında işin bedenen, ruhen ve mesleki riskine maruz kaldıkları dikkate alınırsa belediye zabıta memurlarının da fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları hususunda yasal çalışmaların yapılması elzem görülmektedir.

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