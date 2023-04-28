Memurluktan istifa eden için emekli ikramiyesi alabilme şartları?

Memurluktan istifa edip sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve işçi statüsünden yaşlılık aylığı bağlanan kişiye emekli ikramiyesi ödemesi yapılır, ancak bu ödemenin yapılabilmesi için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü dikkate alınır.

Soru : İstifa eden memurun emekli ikramiyesi. 1974 doğumluyum 04/12/1996 tarihinde sağlık memuru olarak göreve başladım. Halen devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. 2009 yılında 1 yıl(12) ay. Daha sonra 2011 yılından itibaren 14 ay ücretsiz izin kullandım. 26 ay eksiğim var. Şu an istifa edersem 24 yıl 2 ay çalışmam var daha. Sonra sigortalı bir işte çalışıp 25 yılım doldurursam emekli ikramiyesi alır mıyım?

Diğer sorum borçlanma için başvurdum ama süresi 6 aydı o sürede, ödeyemedim. İstifadan sonra tekrar borçlanma başvurusu yapabilir miyim? Borçlanma yaptıktan sonra ikramiye alır mıyım? Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet içinde 3 yıl 6 ay hizmet koşulu aranır.

Yine, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz, memurlara emekli ikramiyesi ödemesi için mutlaka emeklilik statüsünde bir aylık bağlanması koşulu bulunmaktadır.

Memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde mutlaka memur statüsünde emekli olunma koşulu aranmaz ve 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükümleri uygulanır. Bu hükümlere göre işçi, memur hizmetleri toplamı üzerinden ister işçi statüsünde ister memurluk statüsünde emekli aylığı bağlansın, emekli aylığı bağlandığı tarihte memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenmesi şartları arasında ayrıca 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne bakılır.

Bu hükme göre, memurluktan ayrılma göreve son şeklinde ise ikramiye ödemesi yapılmaz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için memurluktan ayrıldıklarında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün var mı, yok mu buna bakılır. Bu şart varsa memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenir.

Borçlanmanın istifa ettikten sonra yapılamayacağını, halen memur görevinin devam edilmesi sırasında yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Borçlanılan sürenin de emekli ikramiyesi ödemesinde dikkate alınan her tam yıl hizmete dahil edilmekte olduğunu belirtebiliriz.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyledir;

1996 yılı işe başlama tarihi olması ve bugün için 657 sayılı Kanuna uygun istifa etmeniz ve işçi statüsünde ister 3 yıl 6 aydan az ister 3 yıl 6 aydan fazla çalışmış olmanız halinde dahi, 15 yıllık sigortalılık süresinden ve 3600 günden de fazla hizmetinizin olması nedeniyle, işçi statüsünden yaşlılık aylığı bağlanmış olsa dahi memurluk hizmetlerinizin her tam yılına karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi,

Ücretsiz izin sürenizin memurluk sırasında borçlanma yapmanız gerektiğini, yapmanız halinde emekli ikramiyesi tam yıl hesabına dahil edilmesi gerektiğini, Değerlendirmekteyiz.

