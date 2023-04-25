Perinçek, yeni kira kanun önerisini açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüksek kira artışları nedeniyle hazırladıkları "Kira Bedellerinin 3 Yıl Süreyle Dondurulmasına ve Yeni Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Önerisi"ni kamuoyuyla paylaştı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Perinçek, kira bedellerinin bütün malların fiyatlarını etkilediğini, hayatı pahalılaştırdığını söyledi.

Kira bedellerinin artışının enflasyonu yükselten en önemli etken olduğunu belirten Perinçek, "O nedenle kiraların yükselişi, bütün vatandaşlarımızın ortak sorunu oldu. Kira yükü altında ezilen vatandaşımızı rahatlatacak çözümümüz, partimizin seçim bildirgesinde de yer aldı. Önerimizi birkaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız ve hayata geçmesi için her olanağı değerlendireceğiz." dedi.

Perinçek, kanun önerisiyle Vatan Partisi'nin, bütün ailelerin çağdaş ve güvenli konut ihtiyacını 5 yıl içerisinde çözüme kavuşturacağını, herkese, sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği konut sağlanacağını dile getirerek, "Bu hedefe ulaşmak için konut yapımı planlanacak, kooperatifleşme desteklenecek. Konut sorunu serbest piyasanın insafından kurtarılacak ve temel barınma hakkı kapsamında ele alınacak, bütün vatandaşlarımızın çağdaş ve güvenli barınma hakkı kamu eliyle sağlanacaktır. Mevcut kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedelleri 3 yıl için dondurulacak. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yeni kira sözleşmeleri için tavan bedel uygulanacak. Uygulama, kira bedellerinin dondurulduğu 3 yıl içinde yapılacak yeni sözleşmeler için de geçerli olacak." açıklamasında bulundu.

Kira tavan bedellerinin, ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan Kira İzleme Kurulları tarafından belirleneceğini ifade eden Perinçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kira sözleşmeleri, bu tavan bedelini aşacak şekilde düzenlenemeyecek. İlçe belediye Kira İzleme Kurullarının belirleyeceği kira bedelleri, halkın yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve ülke çapında uyum sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Kira İzleme Kurulu tarafından denetlenecek. Kira bedellerine uygulanacak artış oranları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kira İzleme Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenecek. Kira bedellerinin dondurulduğu 3 yılın sonunda, kira bedelleri ancak kurullarca belirlenen tavan bedelin altında kalan konut ve işyerlerinde artırılabilecek.

Konut ve iş yeri kira sözleşmeleri e-devlet uygulaması üzerinden kiralamaya taraf olanlardan biri tarafından kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek. Kira ödemeleri banka ya da PTT aracılığıyla yapılacak. Resmi ve resmi olmayan farklı kira sözleşmelerinin saptanması durumunda sözleşmeye taraf olanlara sözleşmedeki yıllık kira bedelinin 2 katı tutarında ceza uygulanacak. Tapu harçları ve vergiler, ikinci konuttan başlayarak artan oranda artırılacak. Bu kanun, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek."