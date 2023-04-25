Kılıçdaroğlu'ndan, İsrail'in bir Türk vatandaşını gözaltına almasına tepki:
"İsrail'den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 14:54, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 14:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'den Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşını derhal serbest bırakmasını istedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerdeki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda."