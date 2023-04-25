Kılıçdaroğlu'ndan, İsrail'in bir Türk vatandaşını gözaltına almasına tepki:

"İsrail'den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerdeki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net