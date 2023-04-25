YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek

Daha önce de YSK'den görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, hazırladığı raporu YSK'ye sunmuştu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net