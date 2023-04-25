YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ı ziyaret edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 16:19, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 16:21
YSK Başkanı Yener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'a giderek, incelemelerde bulunacak.
Daha önce de YSK'den görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, hazırladığı raporu YSK'ye sunmuştu.