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Akşener: 3600 ve EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çobanın Bağ-Kur ya da SSK primini biz ödeyeceğiz devlet olarak. Bu arada 3600 (ek gösterge) zaten büyük bir haksızlık oldu, onları düzelteceğiz. EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 16:40, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 17:18
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Akşener: 3600 ve EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında partisince Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için destek istedi.

Türkiye'nin çok önemli bir seçime gideceğini belirten Akşener, "Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış, tek adam sistemi, ucube sistem. Diğer tarafta ise demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, demokrasiyi tam ve kamil uygulamayı söz veren ve bunun arkasında duracak olan Millet İttifakı. Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu ve parti olarak da elbette kendi partimi söyleyeceğim, İYİ Parti." diye konuştu.

Akşener, İYİ Partinin birinci parti olması, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını ifade etti.

Diğer vaatlerine değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Çiftçinin ektiği bütün ürünlerin öncelikle taban fiyatını açıklayacağız. Diyelim ki ondan üste çıktı, fiyat öyle belirlendi. Dolayısıyla öyle satacaksınız veya düşük çıktı ama o düşük fiyatı da biz size sübvanse edeceğiz. Bütün kredilerinizi yeniden yapılandıracağız. Balıkesir'de hayvancılık can çekişiyor ama diyelim ki çoban tuttunuz. Çobanın Bağ-Kur ya da SSK primini biz ödeyeceğiz devlet olarak. Bu arada 3600 (ek gösterge) zaten büyük bir haksızlık oldu, onları düzelteceğiz. EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz."

En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını anlatan Akşener, "Staj mağdurları var. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Atanamamış pek çok sağlıkçı var. Üçkağıtlar üzerinden ortada kalmış pek çok KPSS mağduru var. Onların mağduriyetini gidereceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Akşener, köy okullarını açacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Köy okullarını açtığımız andan itibaren taşımalı eğitim bitecek. Öğretmen gidecek, veteriner gidecek, ziraat mühendisi gidecek o köye. Genç çocuklarımız tarım yapmak istiyorsa eğer 5 yıl boyunca tarım yapmak için evlenip gittiler, köyde yaşamaya karar verdiler. Bu gençlerin SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Havza bazlı tarım yapılacak. Alım garantisiyle, fiyat garantisi verilecek."

Akşener'in, İYİ Parti Balıkesir milletvekili adaylarını platforma davet etmesinin ardından program sona erdi.

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