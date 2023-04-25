Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu eroinmanlardan para alacak' iddiası

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" başlıklı mitinge katıldı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



- CHP'den İYİ Parti'ye, HDP'sinden bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır.

AKŞENER'E DE YÜKLENDİ

- Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçi bırakmıştır. Devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla bağdaştıranlar Nevşehir'in yüzüne bakamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız. Masadan kaldıran ve geri oturan milleti kandıran İYİ Parti Başkanı iyice çuvallamıştır.

- Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP'nin adayları olarak gösterilmiştir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan temiz para alacağını iddia ediyor. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor.

- 14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Erdoğan'a durmak yok yola devam diyor muyuz? Sizle var oldukça Türkiye'nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı terör ittifakıdır. Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları gün gibi meydandadır.