İzmir'de banka şubesinin önündeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Dumlupınar Mahallesi Özmen Caddesi üzerindeki bir bankadan sabah saatlerinde para çeken bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Şüpheli, öğleden sonra bankaya tekrar gelerek yanındaki tabancayla banka girişinde oturan güvenlik görevlisi M.S'ye ateş açtı.

Olayda M.S. ile bir merminin isabet ettiği müşterilerden K.K, bacaklarından hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.