Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik İçin Hemen Şimdi" Programı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Bugün de tüm tecrübemizi sizler için seferber ediyoruz. Unutmayın, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz. Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçen kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden altık. Gençler bu öyle bir davaki isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız ben size inanıyorum.

14 Mayıs'ta ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Sizlerin üzerinden yapılan sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler sizler hayatı AK Parti ile tanımış bir nesilsiniz.

Eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamdığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bugün ülkemizde her alanda ölçek öylesine büyüdü ki verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.

İstanbul'da 94 yılında çöp, çukur ve çamur vardı. Suyu olmayan bir İstanbul vardı. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi. Ümraniye çöplüğü patladı 39 vatandaşımız oradan öldü. Biz 94'te İstanbul'u aldık, Ümraniye'yi de aldık. O çöplüğün olduğu yeri spor tesisleriyle donattık. Ben şimdi inanıyorum ki; İstanbul'daki gençler İstanbul'un bu halini bilmiyorlar. Öyleyse onlara bunu anlatmamız lazım. Susuz İstanbul'a suyu biz kavuşturduk. Çöpü biz kaldırdık, çukurları kaldırdık, suyu biz getirdik. İstanbul'a doğal gazı biz kavuşturduk. Karadeniz doğal gazını getirdik mi? Bedava olarak Karadeniz gazını halkımıza veriyor muyuz? Şimdi ona başlıyoruz, bedava vereceğiz. Biz ne yaptıysak hayal dediniz.

Bay bay Kemal sen tarih bilmiyorsun. Bizim ecdadımız 19 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtı. Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Bu evin ölçüsü barınak seviyesiydi. Biz gençlerimiz başta olmak üzere insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. Vatandaşlarımızı modern ve güvenli evlere kavuşturduk. 1,2 milyon konutu TOKİ sayesinde yaptık, 3,3 milyonu kentsel dönüşümle hazırladık. Kalanını da özel sektörle başardık. Gençlerimizi evlerine yine kavuşturacak olan biziz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk.

Başlattığımız projelerle ülkemizde kendi evine sahip olamamış kimseyi bırakmayacağı. Eski Türkiye'de bu ülkede otomobil çok sınırlı kesime aitti. Biz geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobil ve hafif ticari otomobille donattık. Biz şimdi devrin otomobilini yaptık. Bay bay Kemal fabrika nerede dedi. Çık bir Gemlik'e gel fabrikayı da gör. Şimdiden siparişleri başladı, fabrika siparişleri yetiştiremiyor. Tıpkı ev sahibi olmak gibi otomobili de ayrıcalık olmaktan çıkardık. Togg ile bu gururu birlikte yaşıyoruz. Ziraat Bankası'ndan kredi temin etme imkanına kavuşacaksınız. Bu ülkenin gençleri için ev sahibi olmak gibi otomobil sahibi olmayı da standart bir hayat şekline dönüştürmeyi sürdüreceğiz.

Bizim dönemimizde üniversite sınavına giren 10 evladımızdan ancak birisi yüksek öğrenim görebiliyordu. Anaokulundan liseye her seviyede 360 bin yeni derslik yaptık. Üniversite sayımızı 76'dan 230'a çıkardık. 81 ilin tamamında üniversitemiz var. Liseden mezun olan öğrencilerimizin tamamını yerleştirecek kadar yüksek öğrenim kapasitesine ulaştık. Artık öğrencilerimizin rekabeti istedikleri üniversitenin istedikleri bölümü üzerine kurulu.

Sanayi bölgelerimiz, turizm tesislerimiz, tarım ve hayvancılık merkezlerimiz gece gündüz çalışarak üretiyor ve kazanıyor. Küresel krizlerin hiçbiri kalkınma adımlarımızı durduramadı aksine bunları fırsata geçirerek büyüme sağladık.

Bazıları bizim savunma sanayii ürünlerimizi gündeme getirmekten rahatsız oluyorlar. Her savunma sanayii ürünümüz gençlerimizin geleceklerini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir. Biz teknolojiye yaptığımız yatırımla gençlerimizi geleceğin mesleklerine yatırıyoruz. Kendilerinin hayranlık duyduğu ülkelerin nasıl zenginleştiğini bilmeyenler, her hizmeti değersiz hale getirmeye çalışıyorlar. Bunların derdi gençlerimizin ufkunu açmak değil.

Göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir 3600 dolardı şimdi 10650 doların üstüne çıktıysa nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. Türkiye satın alma paritesinde dünyada 11. sıraya yükseldi. Bunlar kendi kendine olmadı. Hepsi dünya ile yarışta olan Türkiye'nin hikayesidir. Onca saldırılara rağmen bu noktalara geldik.

Bay bay Kemal'in masası 6'ydı sonra 7 oldu şimdi 9 oldu. Bunun birde görünmeyen ortakları var bunu unutmayın. Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in parlamentodaki uzantılarından oluşuyor. Bunları her yerde anlatmanız lazım. Bu ülke bir terör devleti değildir ve olmayacaktır. Bay Bay Kemal, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Aynı şekilde evlat katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Her kürsüye çıkan 'Biz geliyoruz ve bunların cezaevlerinin kapısını kırıp çıkaracağız' diyorlar. Gençler yükünüz ağır, bu ülke hainlere emanet edilemez.

Gemlik'te Togg'u kullanarak miting alanına gittik. Halk bizi adeta karanfillerle engelledi, meydana öyle gittik. 65 bin kişinin olduğu bir tören yaptık. Orada enerji üretim tesinin temelini attık. Sonra Manisa'da 65 bin kişinin katıldığı bir miting yaptık. Demek ki şu anda bütün vatandaşlar gümbür gümbür sandığa gidiyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile birlikte hak ettiğimiz yerlere gideceğiz.

Başaramayacaksınız, istiklalimize, istikbalimize el uzatamayacaksınız. Biz bay bay Kemal'in alevi olmasından rahatsız değiliz ki. Bizim alevilik, şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Biz hep bir olacağız, beraber olacağız ama ülkemizi böldürmeyeceğiz.

Bizim ilkemiz söylediğimiz her şeyi yapmak, yapamadığımız hiçbir şeyi de söylememektir. Biz gençlerimizle irtibatımızı öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız. Gençlerimize her alanda en güzel hizmetlerimizi vererek ve yüz yüze bir araya gelerek sağlarız. Gençlerimize seçme ve seçilme yaşını 18'e biz indirdik. CHP ne diyordu; 'çoluk çocuğa mı emanet edeceğiz'. Milletvekili listelerinde gençlere en çok güvenen parti biziz.

'Londra'ya gidiyorum ve 300 milyar dolar getireceğim' diyor. Adama sormazlar mı sen hangi sıfatla gidiyorsun da sana 300 milyar dolar verecekler. 5 keçiyi teslim edin kaybedip gelir. SSK'yı batırıp neler çektirdi neler. Karadeniz gazı 500 milyar dolar ile 1 trilyon değerinde rezerv alanıyla en büyük kazanımlarımızdan birisi olacak. Buradan gelen parayla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile kurumumuzu güçlendirip gençlerimize destek vereceğiz. Doğal gazımızın geliriyle Türkiye artık ele avuç açmayacak. Faizsiz kredi desteğiyle genç girişimcilerimizin yanında yer alacağız. Yurt dışına doktora programına gidenlerin kontenjanlarını artıracağız.