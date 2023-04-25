2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 19:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 19:12
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada,"Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında "Teslim ol!" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. " ifadeleri yer aldı.