'6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 20:46, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" dedi.