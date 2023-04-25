Zanlının saklandığı eve giden polise saldırı: 2 polis yaralı

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede GBT sorgulaması yapan polis ekiplerinden kaçan bir şahıs, bir eve saklandı. Bunun üzerine eve giden polis ekiplerinin üzerine ateş açıldı. O sırada olay yerinden bulunan 2 polisten biri sırtından diğeri ise müdahale sırasında elinden yaralandı. Şüpheli şahısların yakalanması için bölgeye takviye ekipleri istenirken, yaralı 2 polis ise kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için çalışmasını sürdürürken, yaralanan 2 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki gün önce yine silahlı saldırı düzenlenmişti

Ayrıca bayramın 3. gününde de Çerkezköy ilçesinde çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.