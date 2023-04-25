Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 22:40, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 23:09
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.
Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.