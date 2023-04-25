Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.