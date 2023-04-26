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26 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

26 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 00:00, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 00:04
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26 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerde halka hitap edecek.

(Afyonkarahisar/13.00/Nevşehir/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "1. Çocuk Şurası" açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Belediyesi Açılış Programı'na katılacak, Samandıra Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet edecek, Zeytinburnu'nda Emlak Konut Açılış Töreni'ne iştirak edecek, 58. Bulvar Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Konyalılar Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/12.00-20.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Kadın STK Başkanları ile kahvaltı yapacak, Sultangazi'de Yayla Mahallesi'ni ziyaret edecek, Sultangazi Mahalle Buluşması'na katılacak, Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan'ı ziyaret edecek, Balat Çarşısı'ndaki Fatih Mahalle Buluşması ve Bağcılar'da AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılacak, Eyüpsultan'da 2. bölge mahalle başkanlarıyla toplantı yapacak.

(İstanbul/09.30-21.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çamaş, Korgan ve Kumru'da AK Parti ilçe başkanlıkları ve esnafa, Kumru'da Tekstil Fabrikasına ziyarette bulunacak, Ünye'de "Gençlik, Bakanıyla Buluşuyor" programına iştirak edecek.

(Ordu/10.30-18.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(Kayseri/13.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çatalca ve Silivri ilçe teşkilat buluşmalarına katılacak, Silivri mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(İstanbul/14.00/18.30/20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Hyperloop Geliştirme Yarışması ile Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" Kuluçka Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/13.00/14.30/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkoğlu Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Türkoğlu'nda sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, yeni seçmen 18. yaş doğum günü kutlaması etkinliğine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/14.30/18.30/21.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Sivas/17.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2020 ve 2019-2021 dönemlerine ilişkin hayat tablolarını, 2021 yılına dair yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2024 EHF Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 1. Grup'taki beşinci maçında Portekiz'i konuk edecek.

(Ankara/18.00)

2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın tek maç üzerinden oynanan yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımıyla karşılaşacak.

(Riga/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Pire/21.45)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 1-4 etabında Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, Arkas Spor-Halkbank ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/İzmir/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8 etabında TÜRŞAD ile Galatasaray HDI Sigorta ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Bitlis/18.00)

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