Kontrol noktasından kaçan kişiyi kovalayan polis, başka bir şüpheli tarafından vuruldu

Polis, şüpheli E.G. ile yanındaki 2 kişiyi, yaptığı çalışmanın ardından gözaltına aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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