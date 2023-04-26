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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı; rekabetçi kur, ucuz iş gücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye, dünyanın ucuz iş gücü deposu değil" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 02:51, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 02:53
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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli video serisinin dördüncüsünü Twitter hesabından 'Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var' açıklamasıyla paylaştı.

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'TÜRKİYE, DÜNYANIN UCUZ İŞ GÜCÜ DEPOSU DEĞİL'

Türkiye'yi, dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirme hedefinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. Size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı, rekabetçi kur, ucuz iş gücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye, dünyanın ucuz iş gücü deposu değil. Türkiye, Batı'nın mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Öncelikle ortak akılla, parlak zihinlerle ülkemizi hızla bu krizden çıkaracağız. Bunun için gerekli yatırımı buldum. Şampiyonlar Ligi ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak içinse yeni teknolojileri üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ'

Endüstriyel alandaki dönüşümü gerçekleştirmek için gençlerin bu alanlarda yetiştirileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz. Bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji üretmek gerekiyor. Dahası, gençlerimizi bu yönde eğitip onlara istihdam sağlamamız gerekiyor. Adana, Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek nitelikli metal rafinerileri, finans merkezi, yüksek teknoloji ve bilişim kümesi, otomotiv kümesi, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarını kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli" şeklinde konuştu.

'835 BİN KİŞİ DOĞRUDAN İSTİHDAM EDİLECEK'

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Mersin ve İskenderun limanlarını dünyanın en büyük ve gelişmiş limanları haline getireceklerini ifade ederek, "Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay ve yeni nesil inşaat malzemelerini üreteceğiz. Yeni endüstriler kuracağız. Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız. İskenderun ve Mersin limanlarını dünyanın en büyük ve en gelişmiş yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye 7 günde doğrudan deniz ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendine özgü yasası olan, tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren Ekvator Prensiplerine uygun olarak inşa edilecek. Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımla hareket edecek. Sevgili halkım. Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz. Sağlıcakla kalın" dedi.

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