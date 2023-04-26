Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 684'e ulaştı

Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Sponsorlu İçerik
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 684'e ulaştı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkeden Türkiye'ye 684 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 16:45, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 17:41
Yazdır
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 684'e ulaştı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sudan'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısı 684'e ulaşırken, 738 vatandaş ise Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa yolunda.

Addis Ababa yolundaki vatandaşlar burada sağlanan uçaklarla Türkiye'ye intikal edecek.

İlk uçakla 176, ikinci uçakla 305 vatandaş Türkiye'ye gelirken, 203 kişiyi taşıyan üçüncü uçak ise henüz iniş yapmadı.

Addis Ababa Havalimanı'nda tahliye bekleyen Türk vatandaşı bulunmazken, Etiyopya üzerinden tahliye çalışmaları devam ediyor.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber