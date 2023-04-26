Abiler de sahaya indi: AK Parti tam kadro çalışıyor

Bayramın bitmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti'deki seçim temposu arttı. Erdoğan seçime kadar miting programlarına ağırlık verecek, ayrıca listeye giremeyen milletvekilleri dahil olmak üzere tüm yetkililer sahada olacak.

AK Parti, 14 Mayıs'a kısa bir süre kala seçimin kritik geçeceği tahmin edilen illerde listeye giremeyen parti yöneticilerini ve tecrübeli milletvekillerini görevlendirdi. AK Parti kurmayları "Bazı illerimizde tecrübeli isimler yok. Seçim çalışmalarında zorlandıkları alanlar oluyor. Bu nedenle, özellikle partide yönetici pozisyonu olanlar da görevlendirildi. Parti yöneticileri adaylara öncülük yapıyor, abilik yapıyor. Adaylarla birlikte dolaşıyorlar. Listeye giremeyen birçok tecrübeli arkadaşımız var.

YÜCEL KAYAOĞLU-