Lüks saat de yatırım aracı oldu

Türkiye'de salgın döneminden itibaren bir kesim yüksek enflasyon karşısında yaşanan gelir erozyonu ile mücadele verirken başka bir kesim ise lüks harcamalarından dahi ödün vermedi. Söz konusu gelişme son yıllarda yatırım aracı haline dönüşen lüks saat markalarına ev sahipliği yapan İsviçre'nin saat ihracatında da kendini gösterdi.

Türkiye ithalatı ikiye katladı

Ülkenin 2020 yılında 17 milyar İsviçre frangı olan saat ihracatı 2022'de 24,8 milyar franga (28 milyar dolar) yükselirken aynı dönemde Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı saat ithalatı da ikiye katlandı. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun (FHS) verilerine göre İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı 2 yıllık sürede yüzde 103 oranında artarak 121 milyon franktan 245,5 milyon franga (276,6 milyon dolar) yükseldi. Söz konusu değer ile Türkiye, İsviçre'den yapılan saat ithalatında 21. sırada yer almasına rağmen ithalat artış oranında tüm ülkeleri geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2022 yılında gerçekleştirdiği 359 milyon dolarlık saat ithalatının yüzde 77'si İsviçre'den yapıldı. Uzmanlar İsviçre saatlerine yönelik artan bu ilginin temelinde "yatırım değeri"nin bulunduğunu belirtiyor. Bu da birikimlerini korumak amacıyla değişik enstrümanları deneyen tasarruf sahiplerinin son dönemdeki gözdelerinden birinin "İsviçre saatleri" olmasına yol açıyor.

İkinci eli %160 değerlendi

Peki bir saat nasıl yatırım aracına dönüşüyor? Uzmanlar İsviçre'de üretilen Rolex, Zenit ve Patek Philippe gibi lüks saat markalarının sınırlı ve özel yapım modellerinde ciddi bir ikinci el piyasası bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Rolex saatlerin en büyük ikinci el satış platformu Bob's Watches, Rolex'in ikinci el piyasasının 10 yıllık nabzını tuttuğu araştırmanın sonuçlarına göre lüks saat markasının ikinci el ürünlerinin değeri ortalamada 5 bin doların biraz altında iken bu rakam 2021 itibari ile 13 bin dolara çıkarak yüzde 160 oranında değer kazandı. Boston Consulting Group'un yakın tarihli bir raporuna göre de ikinci el saat satışları 2021'de 22 milyar dolara ulaştı ve bu, 75 milyar dolarlık lüks saat pazarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Patek Philippe Nautilus ve Rolex Daytona gibi modellerden bazılarının ikinci el fiyatları, yenilerin iki veya üç katına kadar çıkabiliyor. Örneğin yenisi 35 bin dolar olan Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Chrono24'te 115 bin dolardan listeleniyor.