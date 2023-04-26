Dolar günü 19,42 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 19,42 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 17:16, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4270
|19,4280
|19,4260
|19,4270
|Avro
|21,3730
|21,3740
|21,5280
|21,5290
|Sterlin
|25,2460
|25,3730
|25,4010
|25,5270
|İsviçre Frangı
|21,7350
|21,8440
|22,9400
|23,0550
|ANKARA
|ABD Doları
|19,3970
|19,4770
|19,3960
|19,4760
|Avro
|21,3330
|21,4130
|21,4880
|21,5680
|Sterlin
|25,1860
|25,3960
|25,3410
|25,5510