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MHP'li milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı seçim çalışmasını 'şalvar'la sürdürüyor

Özlem Balcı: İneğimi sağar, koyunumu yemlerim. Yeri geldiğinde çobanlık yapan, yeri geldiğinde tarlada çalışan bir insanım"- "Yörük şalvarımı zaten günlük hayatta giyiyorum. Günlük hayatımda nasılsam seçim çalışmalarımda da öyle davranıyorum. Yörük şalvarımla gurur, Yörük olmakla onur duyuyorum

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 10:42, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 10:45
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MHP'li milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı seçim çalışmasını 'şalvar'la sürdürüyor

MHP Muğla milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı, seçim çalışmalarına bölgenin yöresel kıyafeti "şalvar"la devam ediyor.

Seçim bölgesi olan Muğla'da, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdüren Balcı, Seydikemer ilçesinde köy ve hastane ziyaretlerini şalvar giyerek gerçekleştirdi.

Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Balcı, kadın seçmenlerden de destek istedi.

Kendisinin de Yörük olduğuna vurgu yapan Balcı, AA muhabirine, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de Yörüklere ayrı bir önem verdiğini söyledi.

- "İneğimi sağar, koyunumu yemlerim"

Aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile konservatuar mezunu olduğunu belirten Balcı, insanların kendisini oyunculuk yaparken tanıdığını dile getirdi.

Balcı, oyunculuktan arta kalan zamanlarını ailesinin yanında geçirdiğini ifade ederek, "İneğimi sağar, koyunumu yemlerim. Yeri geldiğinde çobanlık yapan, yeri geldiğinde tarlada çalışan bir insanım. Oyuncu arkadaşlarım 'Neden bayramda köye koşarak gidiyorsun? Neden bizimle tatile gelmiyorsun?' diye soruyorlar. Benim özümde atalarımdan, dedelerimden gelen bir vatan sevgisi, memleket hasreti var." diye konuştu.

Fethiye'deki Yörük Müzesi'nde dedelerinden kalan eşyaların sergilendiğini belirten Balcı, Kurtuluş Savaşı'nda batı cephesi kahramanı Yörük Ali Efe ile sırt sırta çarpışan Gül Mehmet Efe'nin torunu olduğunu kaydetti.

Balcı, 'Efe' soy isminin dedelerine Atatürk tarafından verildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kanımızdan gelen bir vatanseverlik, bir milliyetçilik var. Bu konuda mütevazı olmuyorum. Benim milliyetçiliğimi, vatanseverliğimi sorguluyorlar. Bu tartışmaya kapalı bir durum. Ben Yörük olmakla gurur duyuyorum. Yörük şalvarımı zaten günlük hayatta giyiyorum. Yörük şalvarıyla geziyorum. Günlük hayatımda nasılsam seçim çalışmalarımda da öyle davranıyorum. Bu benim için gurur. Bu beni güçlü gösteren, Yörük kadınının gücünü, çalışkanlığını gösteren bir durum."

- "Yörük şalvarımla gurur, Yörük olmakla onur duyuyorum"

Atatürk'ün "Efendiler, Toroslar'ın eteklerine bakın. Eğer hala orada bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa bizi bu dünyada hiç kimse yıkamaz." sözünü hatırlatan Balcı, kendisinin de o Yörük çadırının dumanını tüttürmek isteyen bir kişi olduğunu söyledi.

Balcı, Yörük kızı olduğunu belirterek, "Beni evladınız, kızınız gibi görün. Özellikle kadınlarımızdan destek istiyorum. Bu süreçte özellikle Yörük kadınlarının desteği ile ilerleyeceğimi düşünüyorum. Yörük şalvarımla gurur, Yörük olmakla onur duyuyorum." dedi.

- Özlem balcı Kimdir?

MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı, Seydikemer ilçesinde doğdu.

Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT'nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler dizisinde rol aldı. Balcı ayrıca, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının canlandırıldığı 'Reis' filminde Emine Erdoğan'ı oynadı.

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