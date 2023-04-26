Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD'nin faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği tespit edilen Ayten Dönmez'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dönmez'in izine Üsküdar'da rastlandı.