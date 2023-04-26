2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

DUYURU

(26 Nisan 2023)

2023-YKS: Hatalı/Eksik Sınav Ücreti İşlemi Yapan Adaylar Hakkında

6 Şubat 2023 tarihli depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı verilmiştir. Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, 26 Nisan 2023 saat 11.00'den, 27 Nisan 2023 saat 23.59'a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinde 'depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini' belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Ayrıca, 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylara da başvurularını tamamlama imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda olup sınava girmek isteyen adaylar, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den 27 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar https://odeme.osym.gov.tr adresinden sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.