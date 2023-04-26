Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal

Dün katıldığı programda rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını iptal ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan, bugünkü programlarına ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapacağı programlarını iptal etti. Yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

- Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

- Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz.