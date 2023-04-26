Gaziosmanpaşa'da bir çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Karayolları Mahallesi 547/2 Sokak'taki boş arazide, dün sabah saatlerinde vatandaşlar hareketsiz yatan bir çocuk gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede ölü bulunan çocuğun 14 yaşındaki Fatih Aykut olduğunu tespit etti.

İncelemelerin ardından Aykut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.