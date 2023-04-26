Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

İlçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde S.D. ile oğlu Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

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