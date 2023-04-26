Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen F.S, M.Y, N.Y, S.G. ve S.A'yı gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.