YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, beraberindeki heyetle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da İl ve İlçe Seçim Kuruluna dönüştürülen 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İl Seçim Kurulu Başkanı Fatma İçdemir ve ilçe seçim kurulu başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Yener, sonrasında vatandaşların 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanması için Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu'na kurulan konteynerde inceleme yaptı.

Yener, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, depremlerde ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren YSK'nin afetten etkilenen illerde incelemeler yaptığını belirten Yener, "En son bir heyetimiz hafta içerisinde Malatya'da incelemelerde bulundu, yarın bir heyetimiz Adıyaman ve Şanlıurfa'da incelemeler yapacak. Bugün ben de depremden en çok etkilenen illerimizden Hatay'a gelip son gelinen noktayı inceledim." diye konuştu.

Kentteki çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür eden Yener, şöyle devam etti:

"Kentte gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde oylarını kullanabileceği konteyner alanlar oluşturulmuş. Büyük ihtimalle depremden etkilenen diğer illerimizde de bu ve buna benzer konteynerlerimiz kullanacak. Seçmenlerin oy kullanması açısından gayet güvenli alanlar oluşturulmuş. Gördüğümüz kadarıyla da kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek. Hatay'ımız şu an için seçime hazır vaziyette. Vatandaşlarımız ve tüm siyasi partilerimiz şundan emin olabilir, seçim güvenliği açısından Hatay özelinde ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır."

Yener, bir gazetecinin "kentte yaklaşık kaç seçmenin oy kullanacağına" ilişkin sorusu üzerine "350 bin civarı tahmin ediliyor ama şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur. Tekrar tüm ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Hatay'da da gördüğümüz kadarıyla devletimiz, tüm kamu ve sivil kuruluşlarımız depremin yaralarını sarmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Yener, incelemelerinin ardından Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ile bir araya geldi.