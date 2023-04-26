Fikret Bila'ya Tusaş ve Aselsan cevabı

Türk Savunma Sanayi şirketlerinin 2022 yılında 12 milyar dolara vardı. Ancak bazı gazeteciler yaşanan bu büyük gelişmeyi "Ama bu şirketler daha önce de vardı" şeklinde yorumlamaya başladı.

Bu gazetecilerden birisi de Fikret Bila oldu. Milliyet Gazetesinden ayrıldıktan sonra Halk TV'de yazan Fikret Bile bugünkü yazısında "Bugün övündüğümüz Tusaş 1973, Aselsan 1975, Roketsan 1988'de kurulmuştur, savunma sanayinin geldiği düzey aniden ortaya çıkmadı" dedi.

Sosyel medyada bu tespite tepki gösterildi. Emre Temizkan, gazeteci Bila'ya verdiği cevapta şöyle dedi.

"Aselsan'ın 2002 cirosu 195 milyon$, ihracatı 20 milyon $.

2022 cirosu 2 milyar$, ihracatı 400 milyon$.

Bugün tek bir şirketin ihracatı 2002'deki toplam savunma sanayi cirosundan daha fazla.

Kimse bu şirketler dün kuruldu demiyor, siyasi iradenin teşvikiyle olağanüstü büyüdü diyor"

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği verilerine göre Türk savunma şirketlerinin toplam cirosu 20 yıl önce göre dolar bazında 12 kat büyüyerek 12 milyar dolara vardı. Ar-Ge yatırımı da ine 20 yıl öncesine göre 40 kat artarak 2 milyar dolara ulaştı