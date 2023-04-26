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Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HÜDA-PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 16:07, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 16:26
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor." dedi.

Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi ve "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir." dedi.

Turan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Üç dönem kuralına takılan isimlerdensiniz, ama seçilecek bir aday gibi alandasınız, çalışıyorsunuz. Nasıl gidiyor kampanya?

Aday değilim ama adaymış gibi çalışmak durumundayım. Biz bu işleri siyasi polemik olarak görmüyoruz. Bu milletin ayağa kalkması veya kalkmaması olarak bakıyoruz. Seçime 15-20 gün kaldı. Tüm teşkilatlarımız ve adaylarımız herkes en az Erdoğan kadar gayret etsin. Partimizi ve teşkilatlarımızı ayağa kaldıran bir motivasyonla sonucumuzu alalım istiyoruz.

Büyük bir deprem felaketi yaşadık, acılarımız hala çok taze, hem deprem hem ekonomideki gelişmeler sandıkta belirleyici olur mu?

Cumhurbaşkanımızın ve AK Partililerin gönülden düşmüşlüğü yok. Hatalarımız vardır ama gönülden düşmediğimizi düşünüyorum. Siyasi partiler polemik yapar. Yalan iftira küfür asla olmamalı.

HDP epeyden beri "Öcalan'a özgürlük yeniden doğacak." diyor. Bir tek CHP'li "Siz ne diyorsunuz" diyebildi mi? Kılıçdaroğlu, başta hepsi 7-8 Ekim olaylarında 50'den fazla insanın ölümüne sebep olmuş, terörle iltisakının herkesin bildiği, "Apo'nun heykelini dikeceğiz, tükürükle boğacağız." diyen bir Selahattin Demirtaş'a özgürlük demedi. Özerlik dediklerini duymadık mı? CHP'nin HDP'ye karşı bir tek eleştirisini söyleyin.

HÜDA-PAR konusu çok konuşuluyor. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Türk bayrağı değil Türkiye bayrağı" ifadeleri var. Sizin listelerinizden giriyor. Nasıl değerlendirirsiniz?

HÜDA-PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok. HÜDA-PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA-PAR'ın mitinglerinde Türk Bayrağı görüyorum. HDP'nin mitinglerinde Türk baytağı gördünüz mü? HÜDA-PAR, teröre karşıyım, Hizbulah ile hiçbir alakamız yok dedi.

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