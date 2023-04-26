AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Zeytinburnu Beştelsiz 286 Konut, 14 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, en son Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden tüm ülkenin derinden etkilendiğini söyledi.

120 bin konutun inşa çalışmalarına başladıklarını belirten Kurum, depremin ardından geçen 2,5 aylık süreçte hızlı bir şekilde inşa sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kurum, "Milletimiz bu acıları yeniden yaşasın istemiyoruz. Bu anlayışla İstanbul'da, tek bir riskli yapı dahi kalmasın, 16 milyon İstanbullu kardeşimiz bir an önce sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşsun istiyoruz. Bunun için 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünün ilk temellerini attık. 'Yarısı Bizden' olsun, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlansın istedik. Devletimizin tüm imkanlarını sizler için seferber ettik. Az önce yine bilgileri aldım, şu ana kadar 'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 500 bin kardeşimizi, vatandaşımızı ilgilendiren sayı. Bina bazında da 16 bin 742 binamız." diye konuştu.

İstanbul'u güçlü hale getireceklerinin altını çizen Kurum, daha güvenli bir İstanbul inşa edeceklerini bildirdi.

Zeytinburnu'nda birçok eseri ihya etmeyi sürdürdüklerini aktaran Kurum, Beştelsiz, Veliefendi, Çırpıcı, Seyitnizam, Sümer, Telsiz ve Arnavut mahallelerinde toplam 400 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Kurum, Zeytinburnu'nda 3 millet bahçesi ve yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu yerine uluslararası bir basketbol sahası yaptıkları bilgisini verdi.

Zeytinburnu'nda yaşayanlara müjde veren Kurum, şunları söyledi:

"Birincisi, Beştelsiz Mahalle'mizdeki rezerv konutlarımızı inşallah önümüzdeki haziran ayında teslim edeceğiz. Yine Telsiz Mahalle'mizde yaptığımız konutlarımızı da yıl sonuna kadar sizlere teslim edeceğiz. İkincisi, Beştelsiz ve Telsiz mahallelerimizde konutları kentsel dönüşüme giren kardeşlerimiz bizlere 'Yarısı Bizden kampanyasından faydalanabilir miyiz?' diye sormuşlardı. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Ödeme konusunda bir kolaylık sağlayacağız.

Üçüncüsü, Zeytinburnu'nda evlerini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlarımıza Esenler'de, Başakşehir'de yaptığımız rezerv konutlardan faydalanma imkanı sağlayacağız. Böylelikle Zeytinburnu'ndaki yeşil alan miktarını da artırmış olacağız. Dördüncüsü, ilçelerimizde otopark sıkıntısı var. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı başlattık. 400 aracın park edebileceği bir çalışmayı Zeytinburnu'nda başlatacağız. Zeytinburnu'ndaki trafiği de böylelikle rahatlatmış olacağız."

- "Sahada fiilen 270 bin konutun dönüşümü devam ediyor"

Millete karşı vazifesini yapmayanların, verdiği sözleri tutmayanların kendilerine "Nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' diye sorduğunu kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Vazifeli olduğu yerlere uğramayanların, İstanbul'da neler yapıldığını, yapılabileceğini görmeleri, anlamaları, planlamaları, uygulamaları pek mümkün olmuyor. Bugün İstanbul'a kentsel dönüşüm sözü verip yerine getirmeyenlerin, kentsel dönüşüm konusunu anlamalarını beklemiyoruz. Biz bunların 'yapamaz' dediği her projeyi bugüne kadar yaptık. 'Yapılamaz, yaptırmayız' diyenlere, her bir projeye 'hayır' diyen zihniyete kısa kısa şöyle cevap vereyim. Türkiye'de bugüne kadar 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte 3,3 milyon konut dönüştürdük. Sahada fiilen 270 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da 700 bin konutu dönüştürdük. 39 ilçede 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 21 yılda Türkiye'de TOKİ'yle 1,2 milyon sosyal konut yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik. 50 bin ve 100 bin konut kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını sağladık. 250 binlik, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası çerçevesinde 5 ayda 50 bin konutun sözleşmesini imzaladık, yapımına başladık."

- Konyalılar Buluşması

Bakan Kurum, daha sonra Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Konyalılar Buluşması"na katıldı.

İstanbul'da 200 bini aşkın Konyalının yaşadığını söyleyen Kurum, Konya ile İstanbul arasında güçlü bir köprü olduğunu ifade etti.

Kurum, depremin yaşandığı ve hissedildiği 11 ili yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

İstanbul'u her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Kurum, İstanbul'u dönüştüreceklerini kaydetti.

14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en kritik seçiminin yapılacağını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Açıkça görüyoruz ki artık saflar netleşti. Ben 81 ili 500 kez ziyaret ettim. Nerede bir yangın, sel olsa biz vatandaşın dizinin dibindeydik. İhtiyaçları giderene kadar da oradan ayrılmadık. Bakanlık olarak 5 yılda vatandaşımızdan 20 bin talep almış, bunlardan 18 binini harfiyen gerçekleştirmişiz. Tüm kurumlarımız aynı özveriyle çalışmaya devam ediyor. Biz böyle iken bir de karşı tarafa bakıyoruz, Millet İttifakı'na, siyasi arşivleri gerçekleştirilmemiş sözlerle dolmuş, taşmış... Yaptıkları hiçbir iş yok.

Durum şudur, bir tarafta 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye.' diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var."

- "Konya'ya 168 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Konya'nın da önemli bir pay aldığını söyledi.

Son 20 yılda Konya'ya 168 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyleyen Altay, Konya'nın yıldızının daha da parladığını dile getirdi.

Altay, "14 Mayıs'ta ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri gerçekleştirilecek. Kasım 2002'de milletimizi karanlık günlerden AK yarınlara taşımak için çıkılan bu kutlu yolculuk, bugün bağımsız ve milli politikalarla, yerli ve milli üretim anlayışıyla, demokratik kalkınma hamleleriyle taçlanarak şahlanışın temelini oluşturdu. Hizmet davasından başka gayesi olmayan, vatan millet sevdalısı kadrolar, bugün hiçbir eser ortaya koyamayan, tek derdi ülkemizi eski sancılı günlere döndürmek olan zihniyetle mücadelesine devam ediyor." şeklinde konuştu.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.