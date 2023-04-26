Devlet büyüklerine hakaret eden yabancı uyrukluya adli kontrol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, açık kaynak araştırmaları ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformu Twitter'da bir hesaptan paylaşılan görüntülerde bir kişinin devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlendi.

İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun TikTok isimli sosyal medya platformunda yayımlandığını tespit eden ekipler, hesabın kullanıcısı yabancı uyruklu M.E'yi, Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.