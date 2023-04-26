İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu geceden Perşembe gecesine kadar İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 17:52, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 18:55
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.