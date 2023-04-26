İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak uyarısı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.