Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı Dönmez, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Dönmez, evlendikten sonra Diyarbakır Bismil'e yerleştiğini, 5 yıl burada kalmasının ardından geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'a geldiğini, o tarihten bu yana İstanbul'da ikamet ettiğini söyledi.

Hakkında önceden PKK/KCK terör örgütü üyeliğiyle ilgili soruşturma yapıldığını, halihazırda İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde davasının sürdüğünü anlatan Dönmez, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan kardeşi Selami Kitir ile görüşmediğini, kendisinin nerede olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Dönmez, örgütsel kamuflajlı fotoğrafa ilişkin ise, "Bana gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Ben olmadığım için de yanımdaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım. Terör örgütüyle alakam bulunmamaktadır. Gençlik yıllarımda çekilmiş olduğum ve sonraki dönemlerdeki fotoğraflarımı tarafınıza ibraz ediyorum. Bu fotoğraflara da bakıldığında bu kişinin ben olmadığım anlaşılacaktır. Silahlı terör örgütü üyesi kesinlikle değilim." diye ifade verdi.

Kendisine 2019'da kan kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavisinin devam ettiğini öne süren Dönmez, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Dönmez, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

- Örgütsel fotoğraf hakkında jandarma rapor hazırladı

Hakimlik, kararında, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere şüphelinin üzerine atılı bulunan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun vasıf ve mahiyetini, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut bulunduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğunu değerlendirdi.

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 25 Nisan'da hazırladığı uzmanlık raporu kapsamında yüz karşılaştırma formu düzenlendiği, form uyarınca tetkik konusu üzerinde örgütsel kamuflaj bulunan kadın şahıs ile şüphelinin kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde rapor hazırlandığı, mukayese edilen şahsın örgütün kırsal bölgede eğitim alan üyelerinden olduğunun belirtildiğini dikkate alan hakimlik, şüpheli Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dönmez'i PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına almıştı.

Ekipler, şüphelinin geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığını, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiğini belirlemişti.

Sorgusunda şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin kardeşi Selami Kitir'in, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Gri Liste'de yer aldığı anlaşılmıştı.