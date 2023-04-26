Bakan Nebati'den Çukurova Bölgesel Havalimanı'na dair açıklama

TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Sponsorlu İçerik
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
'Yarısı Bizden' kampanyasına 200 bin kişi başvurdu
'Yarısı Bizden' kampanyasına 200 bin kişi başvurdu
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Nebati'den Çukurova Bölgesel Havalimanı'na dair açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilişkin "4 Mayıs'ta test uçuşuna indiriyoruz uçağı. Haziranın sonuna tarifeli uçuşlar. Bölgesel olarak Çukurova'ya en iyi hizmeti verecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 21:38, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 21:40
Yazdır
Bakan Nebati'den Çukurova Bölgesel Havalimanı'na dair açıklama

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, seçim araçlarıyla merkez Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde şehir turu yaptı, vatandaşları selamladı, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın nisan ayı meclis toplantısına katılan Nebati, Mersin'e hizmet için geldiğini ve talep edilen konuları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yaşanan deprem sonrasında işlere devam ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati, son 21 yılda elde edilen kazanımları doğru şekilde kullandıklarını aktardı.

"Türkiye karşı karşıya kalmış olduğu küresel veya her türlü krizi adeta aşılanmış gibi aldı, bünyeyi biraz daha güçlendirdi ve yoluna o şekilde devam etti." diyen Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok şeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Daha hızlı yürümeye devam edeceklerine değinen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Esnafımız... Bakın ben çarşıda dolaşıyorum. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bugün arkadaşlara da aynı şeyi söyledim. Dün de esnafa da aynı şeyi söyledim. Bayramın ertesi günü normal şartlar altında bir konfeksiyona girersiniz. İşlerin durulduğunu hissedersin. Niye? Bayram öncesinde yoğun alışveriş yapılmıştır. Bayram sonrasında da şöyle bir sakinlik beklersin değil mi? Gelin çıkalım. Ben çıktım dolaştım ve esnafta bir canlılık olduğunu, işlerin devam ettiğini görmesi açısından da çok mutlu da oldum."

- "Biz hizmet erbabıyız, hizmet yapmaya geldik"

Mersin'e bu zaman kadar birçok yatırım yaptıklarını aktaran Nebati, "Biz hizmet erbabıyız, hizmet yapmaya geldik. Buraya kamplaşmaya, kavga etmeye, yerel siyasetle kavga ederek günümüzü geçirmeye gelmedik. Tek bir işimiz var, hizmetkarlık yapmak, üretmek." diye konuştu.

Nebati, kentin hizmeti hak ettiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niye? Üretiyor, büyüyor. Daraldığı yerde de diyor ki, 'önümü açarsan katma değer sağlayacağım'. O zaman bizim işimiz gelen bu taleplerin karşılanması noktasında her türlü adımı atmak. Sulama birliği, limon... İnşallah şu anda hazır göletler, barajlar var. Bunların karşılanması, toprakla suyunun buluşması için cumartesi başlıyoruz. Müjdeyi verebiliriz, borularımız hepsi gidiyor. Havaalanı uzun yıllardır bitmedi. 4 Mayıs'ta test uçuşuna indiriyoruz uçağı. Haziranın sonuna tarifeli uçuşlar. Bölgesel olarak Çukurova'ya en iyi hizmeti verecek. Mallarımızı satacağız, uluslararası iniş çıkışlar gerçekleştirilmiş olacak."

Ayrım yapmadan 81 ilin tamamına hizmet ettiklerini belirten Nebati, "Yarın Cumhurbaşkanımız yollarla, otobanla ilgili gerekli açıklamaları yapacak. Sulamayla ilgili buradan söyleyeyim. Açık bir şekilde söylüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Strateji ve Bütçe Başkanlığında. Çünkü o bizim planlamayı en iyi yapan merkez konumundaki yer. O kalkınma planlarını yaparken neyin optimal olup olmadığına bakar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda meclis üyeleriyle görüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber