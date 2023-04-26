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TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiği belirtilerek, "TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 22:11, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 22:14
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TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama

Kurumdan, "TÜİK'e açtığımız davayı kazandık: Madde fiyat listesi açıklanacak!" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda Kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi. Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzdan alınan cevaplara istinaden Bilgi Edinme Kurulu'na itiraz edilmiş, Kurul tarafından 3 Ağustos 2022 tarih ve 2022/936 sayılı karar ile talep reddedilmiştir. Bilgi Edinme Kurulu'nun ret kararının İdare Mahkemesi'ne taşındığı, mahkeme tarafından da bilgi edinme talebinin ret işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir."

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