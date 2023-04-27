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Depremzedeler için toplanan yardımları evine götüren kadına adli kontrol

Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedeler için toplanan malzemeleri evine götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan, yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. (44) isimli kadın, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 23:51, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 23:52
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Depremzedeler için toplanan yardımları evine götüren kadına adli kontrol

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

F.T.'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

Polis tarafından 'hırsızlık ve güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla dün gözaltına alınan F.T., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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