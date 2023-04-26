Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı' yönündeki iddialar doğru değildir." denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Cumhurbaşkanımızın Sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İLK YAKIT YÜKLEME TÖRENİNE KATILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.