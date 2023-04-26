Fuat Oktay ve Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama

Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Sivas'taki açılış töreninin ardından, trenle Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun" sorulduğu Oktay, Erdoğan'ın Sivas'taki programa katılmayı çok arzu ettiğini ancak biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın yarın programlarına devam edeceğini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Programlarda revize her zaman olabilir. Cumhurbaşkanımız çalışmalarına devam edecek. Çok yoğun programları vardı. Kendisi de ifade etti, hafif bir üşütme geçirdi." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.