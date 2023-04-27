27 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve Tekirdağ mitinglerine katılacak.

(Balıkesir/13.30/Tekirdağ/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Programı'na iştirak edecek, Şanlıurfaspor GAP Vadisi Tesisleri'ni ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/14.00/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da ilk defa oy kullanacak gençlerle buluşacak, kadın seçmenlerle kahvaltı programına, ÜSMEK sertifika programına, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki tapu dağıtım törenine katılacak, Beykoz'da depremzede çocuklarla özel maç etkinliğine iştirak edecek, Sultanbeyli Millet Bahçesi açılışında bulunacak.

(İstanbul/09.00-17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na iştirak edecek, Altınordu AK Parti İlçe Başkanlığını, Ziraat Odasını, şehit ve gazi derneklerini ziyaret edecek.

(Ordu/11.00-15.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu açılış törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Konya/14.00/15.00/17.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve Erzurum seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katılacak.

(Ankara/12.00/Erzurum/17.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultangazi muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti Sultangazi 3 Kademe ilçe yönetim kurulları, mahalle başkanları ve meclis üyeleriyle teşkilat toplantısına katılacak, Arnavutköy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleriyle bir araya gelecek, Arnavutköy İlçe Merkez İrtibat Ofisi açılışına iştirak edecek, Arnavutköy Merkez Meydanı AK Nokta'yı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30-16.30)

7- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Etimesgut, Polatlı ve Eskişehir'de seçim çalışmalarında bulunacak.

(Ankara/10.30/12.00/Eskişehir/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile TEKNOFEST 2023 Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30-15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, seçim koordinasyon merkezi açılışlarına ve öğretmenler buluşmasına katılacak.

(Kahramanmaraş/15.45-21.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ta yapılacak Sakarya Milli Elektrikli Treni'nin TCDD'ye teslim törenine katılarak Sakarya Garı'na hareket edecek, Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı İl Yolu Temel Atma Töreni ile Bekir Paşa Otoyol Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Sakarya/10.00/11.30/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda açacak. Açılış gösterisiyle başlayacak TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma, çeşitli aktivite ve eğitici atölyeler gerçekleştirilecek, paydaş kurumlar geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri sergileyecek.

(İstanbul/09.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike Seçim Koordinasyon Merkezi'nin ve Kumluca Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın açılışına iştirak edecek.

(Antalya/12.00/15.00)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu NGS'nin "nükleer tesis" statüsüne kavuşacağı törene video konferans yöntemiyle katılacak.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu işbirliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs" başlıklı panel programına katılacak.

(İstanbul/11.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Griden Beyaza Başarı Seminerleri'ne katılacak, Kemeraltı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek, İzmir ASKF Kulüp Başkanları ile buluşup, 3x3 İzmir Basketbol Turnuvası başlangıç atışını yapacak, Yeni Asır Ege YİİT (Yatırım, İhracat, İnovasyon, Teknoloji) Ödül Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00-21.00)

2- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve 12'nci Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/12.30)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. turunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.30)

4- Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'daki final maçında sahibini bulacak UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın basın gösterimi yapılacak.

(İstanbul/10.00)